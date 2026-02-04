女優の上戸彩（40歳）が、2月3日放送のラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。パーソナリティを務める高橋文哉の初対面の印象について、「なんか優等生だな」と思ったと語った。映画「SAKAMOTO DAYS」で高橋と共演する上戸が、宣伝を兼ねてゲスト出演。かつてニッポン放送で長年レギュラー番組を担当していた上戸だが、「懐かしさはすごくあるんですけど、喋ったこととか本当覚えてない。仕事ばっ