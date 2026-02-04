４日後に投開票が迫る衆議院議員選挙について、吉村知事は自身の支援について問われると前回知事選の恩返しとして行動しているとしました。 【写真を見る】「大変悩ましかった」衆議院選挙吉村知事は悩んだ末に県1区でライバル関係の両陣営にエール（山形） 今回の衆院選では県内の多くで積雪が例年以上となり、受験シーズンと重なることから投票率の低下が懸念されています。 吉村知事「有権者が政治に参加する