乃木坂46の梅澤美波が3日、東京都内で写真集『透明な覚悟』（光文社）の刊行記念会見に登壇。イタリアでの撮影エピソードのほか、グループ加入10年目を迎える心境などを語った。 【画像】乃木坂46 梅澤美波、白ドレスで2nd写真集の記者会見に登壇 ▪大きな手応え「もう、これ以上ないくらい大満足です！」 梅澤美波は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。 2016年9月に、乃木坂46の3期生オーディシ