乃木坂46の梅澤美波が3日、東京都内で写真集『透明な覚悟』（光文社）の刊行記念会見に登壇。イタリアでの撮影エピソードのほか、グループ加入10年目を迎える心境などを語った。

【画像】乃木坂46 梅澤美波、白ドレスで2nd写真集の記者会見に登壇

▪大きな手応え「もう、これ以上ないくらい大満足です！」

梅澤美波は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。 2016年9月に、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。2023年2月より、3代目キャプテンに就任した。2024年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルを務めるなどモデル・女優としても活躍している。

今作は、梅澤にとって5年ぶりとなる2冊目の写真集。オファーを受けた際の心境については、「嬉しかったです。写真集がすごく好きで、グループに加入する前から大先輩の写真集を見ていて」と、写真集への強い愛を語る。一方で、「1st写真集が大満足の仕上がりだったので、少しプレッシャーも感じながら、前作の自分を超えられたらいいなと思っていました。ドキドキしていました」と、当時の率直な思いも明かした。

完成した写真集を手にした感想を聞くと、「もう、これ以上ないくらい大満足です！」と声を弾ませる。「写真集をつくる段階で、わがままながら『この衣装が着たいです』といくつかお願いしたのですが、それをすべて叶えていただいた一冊になりました」と、制作陣への感謝も口にした。

さらに、写真集を見たメンバーの反応について問われると、「6期生の鈴木佑捺ちゃんが、私のことを好きだと言ってくれていて。1st写真集のときも、東京までわざわざパネル展を見に来てくれていたみたいで」と、後輩との微笑ましい関係を明かす。続けて、「佑捺ちゃんに感想動画を撮ってもらったのですが、一緒に旅に出たんじゃないかなと思うくらい、私より言語化がうまくて。いろんな言葉を伝えてくれて」と感心した様子を見せ、「もう、私の写真集の宣伝大使だと思っています（笑）」と語り、デビュー前から続く後輩からの深い愛情を感じさせるエピソードに、終始嬉しそうな表情を浮かべていた。

▪️イタリアでナンパ「『すごく綺麗だね』と言ってくれて」

撮影地にイタリアを選んだ理由については、「昔からファッションが大好きで。プライベートでは海外に行ったことがないのですが、いつか“ファッションを代表する街”に行きたいという夢があったんです」と明かした。

撮影中の思い出を聞かれると「イタリアの人ってフレンドリーな方が多い。私が赤いドレスを着ていると、ビューティフル！と言ってくれて。ナンパされたこともあって（笑）」と告白。「イタリアの男性ってロマンチストで思ったことを言ってくれるというか。男性に限らず女性の方も『すごく綺麗だね』と言ってくれて幸せでした（笑）」と撮影を振り返った。

また撮影前のボディメイクについて聞かれると「今回は全くしなくて」と語る。「1st写真集のときはジムに通ったり、できることは全部やったんですけど、2nd写真集はナチュラルなわたしを撮っていただけらと思って」と、その理由を明かした。「ただ、撮影したのが夏のツアーの間でめっちゃ動いていたので身体は引き締まっていたかな～って（笑）」と笑顔で明かした。

お気に入りのカットを聞かれると、赤いドレスの写真をセレクト。「すごく大人になったなと思って。昔よりは写真に取られることに構えなくなって。今の撮られているときの景色や想いを作りこまずに写してもらえるようになったなと思います」と選んだ理由を語った。

ほかのギャップを感じるカットについて問われると、「ツインテールでディナーを食べているカット」と回答。1st写真集でもツインテールでの撮影は行われていたものの、「撮ったのに使われていなくて、『私のツインテールってNGなのかな？』と思っていました（笑）」と、当時を振り返る。

「今回はツインテールのカットがたくさん盛り込まれているので、普段の梅澤だったらやらない髪型も含めて、ギャップを感じてもらえる見どころになっていると思います」と自信をのぞかせた。

▪️写真集のタイトルに『透明な覚悟』が選ばれた理由は？

写真集のタイトルを名付けたのは、秋元康。梅澤は「今回も秋元先生からいただいたタイトルなのですが、『透明な覚悟』という言葉を見たときに、“今の自分にめちゃくちゃしっくりくるかも”と思いました」と、その第一印象を振り返る。

さらに、「確かに、すごく覚悟を持ってここまで来たなと思っていて。1st写真集の頃の自分には合わなかった言葉かもしれないけれど、グループでの立場も変わってきた今だからこそ、この言葉がぴったりはまった」と、理由を明かした。「改めて乃木坂46で活動していく中で、きちんと覚悟を持って進んでいきたいという思いを込めて、このタイトルに決めました」と、タイトルに込めた決意を語った。

また、発売日が「節分の日」となったことについて触れられると、「私、鬼だと思われているんですかね（笑）？ 福寄せのために、皆さんにいいことがあればいいな」とユーモアを交え、会場の笑いを誘っていた。

▪️憧れの先輩・白石麻衣との交流「『梅ちゃんがいると安心だよ～』と言ってくださる」

記者からの「写真集を渡したい人は？」という質問には、「白石麻衣さん！」と笑顔で回答。「私がこの世界に入るきっかけの方ですし、白石さんが卒業されてからの方が、距離が近くなっていて。二人でご飯に行かせてもらっていたり、写真集のお話もさせてもらいました」と交流を明かした。「1st写真集も見ていただいたので、“今の私ってこんな感じです！”というのを、大好きな白石さんに見てほしいです」と、照れ笑いを浮かべながら語った。

さらに「今でもグループのことを見てくれて、ライブにも来てくださる」と白石への感謝を口にし、「私が一方的にグループの話して、聞いてもらっているのですが、いつも『そっかそっか～』『梅ちゃんがいると安心だよ～』と言ってくださる。先輩方の言葉や姿が、今でも頑張る原動力になっているので本当にありがたいです」とリスペクトを示した。

また梅澤が乃木坂46に加入したのは2016年で、今年に加入10年目という節目を迎える。「自分でもびっくりしています。10年も夢中になれるもの、“このためなら何でもできる”と思わせてくれるものって、なかなかない。毎日本当に幸せです」と、グループ活動での日々を充実した表情で語った。

▪️写真集の点数は？「イタリアでも雨予報を吹きとばしたので…」

乃木坂46メンバーによる写真集会見では、恒例の質問「写真集に点数をつけるなら？」も飛び出した。梅澤は「自分的には大満足の満点！」と即答。「私、めっちゃ晴れ女で。イタリアでも雨予報を吹き飛ばすくらいなんです」と笑いを交えつつ、「この一冊が、皆さんの心を晴れやかにできたらいいなという意味で、“晴天（点）”！……ということにします（笑）」と照れながら語り、会場を和ませた。

会見の最後には、ファンへのメッセージも届けた。「日頃から応援してくださるファンの皆さんのおかげで叶った2nd写真集です。立場上、シャキッとしなければいけない場面も多く、“素の自分”や“アイドルとしての自分”を見せることが疎かになってしまうこともあるのですが、この一冊は私だけの写真集です」とアピール。「ファンの方が喜んでくれるかなと考えながら提案したスタイリングもあります。その想いがたくさん伝わったらうれしいです。いつもありがとうございます。私からの贈り物です。楽しんでください！」と、まっすぐな言葉で締めくくった。

（取材・文・撮影＝遠山五日）