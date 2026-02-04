●きょう4日(水)は二十四節気の「立春」。あす5日(木)にかけて日中は春のような暖かさに●週末からは寒気流入で、一気に真冬の寒さに●7日(土)の日中から雪が舞い、8日(日)は市街地でも積雪や路面凍結のおそれも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から西日本周辺に薄く雲が広がってきましたが、この時間にかけて天気の崩れはなく穏やかな空模様が続いています。 きょう4日(水)も県内は高気圧にしっかりと覆われて、よく晴れる予想。