¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤­¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éSuica¥«¡¼¥É¡×¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ç·×ºÇÂç1Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë½Õ¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2·î2Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ü¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç8000¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ÇÂ¨»þÈ¯¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤Ç1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£