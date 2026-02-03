Image: Apple 今月中には？なワクワク、ハラハラ感。まもなく出るのでは？みたいな噂が出ては、出ませんでしたーみたいになっている新型MacBook Pro。しかし、まだまだ僕らのワクワクは止まりません。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、M5 Pro／Maxチップを搭載した新しいMacBook Proは、macOS 26.3と同時に発売されるとのこと。現在のmacOSが26.2なので、次回のアップデートで堂々