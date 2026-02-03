コブラの「サイコガン」1/1スケールでの製品化プロジェクトを発表HOBBY Watch

コブラの「サイコガン」1/1スケールでの製品化プロジェクトを発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Cerevoが「コブラ」のサイコガンの製品化プロジェクトを2月3日に発表した
  • サイコガンは思念によって制御され、強力な破壊力を持つ武器とされている
  • ワンダーフェスティバル2026冬で、来場者にはノベルティが進呈される
