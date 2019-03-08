『PSYCHO-PASS』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
サイコガンは思念によって制御され、強力な破壊力を持つ武器とされている
HOBBY Watch
Dtimes
アニメージュプラス
可憐さや無垢さの奥に、成長と覚悟を響かせる力があると説明
Real Sound
ガジェット通信
ゲーム内の様子を確認することができ、ゲーム内の様子を確認できる
GAME Watch
SFアニメ「ムーンライズ」と人気ゲームが原作の「Devil May Cry」
AV Watch
裁判を通じ、「ナメクジ人間」の存在が許せないと感じていたことが明らかに
弁護士JPニュース
ネット掲示板に「放火する」「殺します」などと書き込み、通報した疑い
livedoor
2018年放送の「BANANA FISH」、2021年放送の「オッドタクシー」
まいどなニュース
監督は塩谷直義氏、アニメーション制作はProduction I.Gが担当
オリコンニュース
劇場公開同日、Amazon Prime Videoでは配信用編集版を3本に分けて配信
ファッションプレス
慎導灼役を梶裕貴、炯・ミハイル・イグナトフ役を中村悠一が担当