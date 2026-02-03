2月4日、東アジアスーパーリーグ（EASL）に出場しているB.LEAGUE勢の3チームは、各グループの第5戦に臨む。アルバルク東京はホームのアリーナ立川立飛でニュータイペイ・キングスと19時00分から、琉球ゴールデンキングスは沖縄サントリーアリーナで桃園パウイアン・パイロッツと19時30分から対戦。香港に遠征する宇都宮ブレックスが香港イースタンに挑む