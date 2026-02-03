頑丈なデリカが廃車衝撃の事故東京都文京区の交差点で、信号待ちをしていた三菱「デリカD：5」が後続車に激しく追突される事故が発生しました。頑丈さで定評のあるデリカですが、衝撃により廃車を余儀なくされるほどの損害を受けました。【画像】衝撃…！ これが「廃車になったミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）さらに問題となったのは、加害者が日本語を話せず、任意保険にも未加入だったこと。絶望的と思われた