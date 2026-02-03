BTS¤Î7¿Í¤¬¡¢µ×¡¹¤ËÂ·¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹»Ñ¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①②BTS¤Î7¿Í¤¬Á´°÷¤Ç¥É¥Ð¥¤¤Ø½ÐÈ¯¡ªÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ÎNetflixÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê ¢£BTS¡¢µ×¡¹¤Ë7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¡ª¸ÄÀ­°î¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦BTS¡£¶õ¹Á¤Ø¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»Ñ¤ò¸½