BTS7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥É¥Ð¥¤¤Ë½Ð¹ñ¡ª¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Ïµ¼Ô¤Î¥«¥á¥é¤Ç¼«»£¤ê¤â¡£¡Ö¤³¤Î´¶¤¸µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤´µ¡·ù¤µ¤ó¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
BTS¤Î7¿Í¤¬¡¢µ×¡¹¤ËÂ·¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②BTS¤Î7¿Í¤¬Á´°÷¤Ç¥É¥Ð¥¤¤Ø½ÐÈ¯¡ªÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ÎNetflixÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê
¢£BTS¡¢µ×¡¹¤Ë7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¡ª¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦BTS¡£¶õ¹Á¤Ø¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤Ï¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£RM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤Ï¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Õー¥É¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÈï¤ê¡¢J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤ÏÌÜ¤À¤±¤¬ÇÁ¤¯¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÃåÍÑ¤È¡¢ËÉ´¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ËÌÂºÌÊÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÈï¤ê¡¢JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤Ï¤â¤³¤â¤³¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËALO¡Ê¥¢¥íー¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£JIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤ÈSUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿7¿Í¤Ï¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤ÏÊâ¤¤Ê¤¬¤éµ¼Ô¤Î¥«¥á¥é¤ò°ì½Ö¼Ú¤ê¤ÆV¤È°ì½ï¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìËë¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ªRM¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»Ï¤Þ¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤Þ¤¿µ¡Æâ¤È»×¤ï¤ì¤ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¡ÖBTS 4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
BTS RM¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/stories/rkive/3823578966620309413/
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î´¶¤¸µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥ÐーÂ·¤Ã¤Æ¤Î½Ð¹ñ¤À¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¡×¡ÖMV»£±Æ¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤´µ¡·ù¤µ¤ó¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¥«¥à¥Ð¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥°¥¯¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¥Ë¥ä¥±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Öµ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥«¥á¥é»ý¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤¹¤ë¥°¥Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¡¢Netflix¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
¤Ê¤ªBTS¤¬3·î21Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î¸÷²½Ìç¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢Netflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ØÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë3·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·Éè¤ÎÀ©ºî²áÄø¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØBTS: THE RETURN¡Ù¤¬Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£