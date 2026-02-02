政府は日本海側を中心とした大雪により、きょう午前8時半時点で、除雪作業中の事故などによる死者が17人にのぼったと発表しました。強い冬型の気圧配置が続く影響で、1月21日以降、日本海側を中心に大雪となり各地で被害が相次いでいて、尾崎官房副長官は会見で、きょう午前8時半時点で、▼除雪作業中の事故などによる死者が17人、▼大雪との関連を調査中の死者が12人、心肺停止者が5人にのぼったと明らかにしました。尾崎氏は「政