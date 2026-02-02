タレントの柏木由紀（34歳）が、1月31日放送のバラエティ番組「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」（テレビ東京系）に出演。「現実に経験してみたいドラマチックなシーン」について語った。テレビ東京で今期放送中のドラマを入り口にトークを展開する番組で「現実に経験してみたいドラマチックなシーン」が話題にのぼると、戸塚純貴は「何かの抗争で、瀕死状態の仲間にタバコに火をつけたい」と回答。これには女性出演者から「少