柏木由紀の「現実だったらめっちゃいい」ドラマのシーン
タレントの柏木由紀（34歳）が、1月31日放送のバラエティ番組「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」（テレビ東京系）に出演。「現実に経験してみたいドラマチックなシーン」について語った。
テレビ東京で今期放送中のドラマを入り口にトークを展開する番組で「現実に経験してみたいドラマチックなシーン」が話題にのぼると、戸塚純貴は「何かの抗争で、瀕死状態の仲間にタバコに火をつけたい」と回答。これには女性出演者から「少年過ぎる」とツッコミが入った。
一方、柏木は「よく、バーとかで、嫌なことがあって飲んでいたら（マスターから頼んでないお酒を出されて）『あちらのお客様からです』。あれ、よくないですか？あれ、現実だったらめっちゃいいなって思う」と憧れを告白。ファーストサマーウイカは「めっちゃ上手なマスターがいる。粋な、ね」と、お酒を奢ってくれる客とうまく橋渡しをしてくれるマスターが必要なシチュエーションだと語った。
