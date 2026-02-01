卓球の全日本選手権女子ダブルスで長崎美柚とのペアで優勝し、歓声に応える張本美和。史上初の4冠を達成＝1日、豊田市総合体育館卓球女子の張本美和（17）＝木下グループ＝が1日、愛知県の豊田市総合体育館で行われた全日本選手権ダブルスで混合と女子の2種目を制し、史上初の全日本4冠を達成した。1月に開催された全日本選手権シングルスの女子、ジュニアの部でも優勝していた。2024年パリ五輪女子団体銀メダルの張本美は、混