東京ディズニーシー®では、パークやアトラクションのもつ物語の世界へゲストを誘うイベント「ディズニーストーリービヨンド」が開催中です。さらに、手拍子やダンスで一緒に盛り上がれる新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」もスタート。親子で参加できる仕掛けが満載で、春にかけてパーク全体が陽気な音楽と笑顔に包まれる内容で溢れています。今回は、ママ目線での楽しみ方を詳しくご紹介します。世界のダンスを