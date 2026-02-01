＜東京ディズニーシー＞新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」開催！見て、踊って家族で楽しもう
東京ディズニーシー®では、パークやアトラクションのもつ物語の世界へゲストを誘うイベント「ディズニーストーリービヨンド」が開催中です。さらに、手拍子やダンスで一緒に盛り上がれる新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」もスタート。親子で参加できる仕掛けが満載で、春にかけてパーク全体が陽気な音楽と笑顔に包まれる内容で溢れています。
今回は、ママ目線での楽しみ方を詳しくご紹介します。
世界のダンスを親子で楽しめる新しいショー
東京ディズニーシーでは、今年4月に迎える25周年記念に先駆けて、1月14日（水）〜3月31日（水）までの期間限定で「ダンス・ザ・グローブ！」という新しいステージショーを開催中です。世界各国のダンスと音楽をテーマに、人気キャラクターたちが次々と登場します。
ショーの冒頭に登場したミッキーは、ブルーの衣装をまとったダンサーたちとともに、息のあった格好いいダンスを披露。会場を一気にワクワクムードに包み込みます。
続いてチップとデールと、ライオンキングに登場するラフィキは、アフリカ音楽に合わせた陽気なダンスで会場を盛り上げます。
ショーが進むとラプンツェルは、ケルト風の楽曲にのせて軽やかなステップのダンスを披露します。
和太鼓の音に合わせて忍者風ダンサーと迫力あるステージを行ったのは、ベイマックスの主人公ヒロ。
ショー後半は、ミッキーやミニー、ダンサーたちと一緒に踊る参加型パートもあります。音楽に合わせて子どもと一緒に体を動かせるので、家族みんなで思いきり楽しめますよ。
スマホひとつで参加OK！物語に入り込む新体験
もうひとつのスペシャルイベントは、1月14日（水）〜 3月19日（木）までの期間限定で開催されている「ディズニーストーリービヨンド」です。パークの中にある物語の世界を、より深く楽しめる体験型プログラムとなっています。参加方法は簡単で、周辺のキャストに案内してもらうほか、ショーの抽選所「ビリエッテリーア」で配布されているリーフレットに記載されたQRコードからアクセスできます。
今回で第3弾となる本イベントの舞台は、メディテレーニアンハーバー内のパラッツォ・カナル。物語は全20話で構成されており、そのうち17話は特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで事前に楽しめます。残りの3話は、実際にパークを訪れた人だけが体験できる仕掛けになっているのも魅力です。
身につけるだけで気分アップ！「カーニバルマスク」
今回のイベントでぜひ取り入れたいのが、身につけグッズの「カーニバルマスク」。ヴェネツィアン・カーニバル・マーケットで販売されていて、身につけるだけで一気にカーニバル気分を盛り上げてくれますよ。カラーは全3種類。
こちらは付属のシールやリボンで、デコレーションすることも可能なんです。キラキラ宝石のように輝くデコシールもあり、子どもと一緒にデザインしても楽しいですし、思い出作りにも◎。※パーク内では顔を覆って身につけることができないため、カーニバルマスクは頭につけるヘッドバンドとしてご使用ください
みんな一緒に盛り上がる！キャストモーメント
パラッツォ・カナルエリア周辺では、カーニバルマスクを着用したキャストが登場し、陽気な楽曲に合わせて手拍子やジェスチャーでゲストを巻き込む「キャストモーメント」も行われています。
子どもも大人も自然と手拍子したり、キャストの動きを真似して体を動かしたりと、会場はたくさんの笑顔で溢れていました。
物語の世界にぴったりの限定フードも
フードでも世界観を満喫したい方には、パーク内の運河沿いにある「ゴンドリエ・スナック」で提供している「キアッケレ」がおすすめです。イタリアの伝統的なカーニバル菓子をテーマにしたスイーツで、サクサクの生地にコーヒー風味のクリームと、マスカルポーネを合わせた一品です。ゴンドラを思わせる形や軽い食感が特徴で、パーク散策中のおやつにもぴったり。
合わせて注文したいのが、「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」。カーニバルの華やかな気分をイメージしたドリンクで、ピスタチオのコクとストロベリーの甘酸っぱさがアクセントになっています。ドリンクのそばに添えられたチョコスティックを溶かして飲むと、さらに美味しさがアップしますよ。
見るだけで終わらない！親子で一緒に楽しむ参加型イベント
東京ディズニーシーで開催中のショーやイベントは、ただ鑑賞するだけで終わらないのが魅力。音楽に合わせて体を動かしたり、身につけグッズで気分を高めたりと、親子で自然とイベントの一員になれる仕掛けがたくさん用意されています。
今だけの特別なカーニバルムードに包まれながら、家族の思い出に残る時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
【おまけ】「タワー・オブ・テラー」が期間限定でスリル倍増！
絶叫好きのお子さんがいる家庭なら、スペシャルバージョンの「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」も見逃せません。1月13日（火）〜3月31日（火）までの期間は、なんと「タワー・オブ・テラー：Level 13」、「タワー・オブ・テラー：Level 13“シャドウ・オブ・シリキ”」のいずれかをランダムで体験できます。
通常とは異なる予測不能な演出で、何度乗っても違ったスリルを味わえるのもポイント。「今回はどうだった？」と家族で感想を話し合うのも、特別な思い出になりそうですね。
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介したグッズおよびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります
取材、文・編集部
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介したグッズおよびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります
取材、文・編集部