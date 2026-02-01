活況を取り戻している街の「質屋さん」が増えている。東京商工リサーチ（TSR）の企業データベースによると、3期連続の増収増益を維持している。金や銀などの貴金属価格が高騰する一方、物価高で生活資金の一時的な不足など、様々な顧客ニーズが活況を支えているようだ。TSRデータベース（440万社）から5期連続で売上と最終利益が比較できる質店42社を抽出し、分析した。ただ、質店（質屋営業）の数は年々減少をたどっている