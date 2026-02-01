活況を取り戻している街の「質屋さん」が増えている。東京商工リサーチ（TSR）の企業データベースによると、3期連続の増収増益を維持している。金や銀などの貴金属価格が高騰する一方、物価高で生活資金の一時的な不足など、様々な顧客ニーズが活況を支えているようだ。

TSRデータベース（440万社）から5期連続で売上と最終利益が比較できる質店42社を抽出し、分析した。

ただ、質店（質屋営業）の数は年々減少をたどっている。警察庁の許可状況によると、2003年には4,119店を数えたが、24年は2,428店に約4割減少した。





ビジネスの仕組み

「質屋さん」は、指輪などの貴金属、バッグや財布などのブランド品、腕時計、カメラなど、幅広い商品を取り扱う店舗が多い。お客は質屋に品物を預け（質預け）、査定された金額の貸付を受ける。質預けによる貸付期限は3カ月で、期限内に貸付金と利息を払うと品物は返却される。だが、期限内に返済できないと「質流れ」で品物の所有権は質屋に移る。利息を払えば期限の延長も可能だ。

店舗の立地条件や質屋に持ち込まれる商品にもよるが、高額商品の目利き力がお客を呼び込む差につながっているようだ。





3年連続の増収増益

質店を主に展開する全国42社の売上合計は、コロナ禍真っただ中の2021年度は140億7,100万円（前年度比1.9％減）に落ち込んだ。外出自粛が客足や質入れに影響した。

だが、コロナ禍が落ち着くと同時に、金や銀など貴金属価格が上昇し、ブランド品も扱いが増えてきた。物価高騰で家計の急場しのぎで利用するお客が増えたのかも知れない。

2024年度は売上高179億1,100万円（同5.4％増）と大幅に増え、利益も10億5,500万円（同30.4％増）と3期連続の増収増益を果たした。







警察庁の「質屋営業の許可状況」によると、2003年の4,119件から年々減少の一途にある。16年に3,000件を割り込むと、24年は2,428件まで減少した。

買取業者やリサイクルショップの成長に加え、高齢化や業態変更も背景にありそうだ。



700年の歴史を持つ質文化は、時代の変化に対処しながら脈々と受け継がれている。貴金属も金利も上昇局面に入り、再び「質屋さん」が静かな脚光を浴びるかも知れない。

