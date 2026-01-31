俳優の吉岡里帆さん（33）が2026年1月24日、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えて寄せられたメッセージなどに、「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」と感謝した。「何でも挑戦だー！！」「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」そうつづった吉岡さんは、33歳を迎え「ここから何ができるか、どのくらい頑張れるのか、自分との本当の戦いが始まった感じがしていま