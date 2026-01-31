俳優の吉岡里帆さん（33）が2026年1月24日、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えて寄せられたメッセージなどに、「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」と感謝した。

「何でも挑戦だー！！」

「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」

そうつづった吉岡さんは、33歳を迎え「ここから何ができるか、どのくらい頑張れるのか、自分との本当の戦いが始まった感じがしています」と気持ちを新たにし、「兎にも角にも誠実さとユーモアを持ってこの1年もお届け致します」と意気込みを語った。最後は「何でも挑戦だー！！！持ってくれ、体力！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いニットを着用。髪をおろしたヘアスタイルで、ケーキが置かれたテーブルを前に椅子にすわり、頭に手を添えて笑顔をみせていた。3枚目では、プレートの上にのったスイーツを指差し、微笑んでいた。

8枚目では、足元には黒いブーツを合わせ、白いニットと黒いショートパンツを着用。「HAPPY BIRTHDAY」という文字の形がデザインされたメガネをかけ、片手で花を持ち、片脚を軽く曲げてポーズをきめていた。

この投稿には「癒されました」「全部素敵な写真」「かわいーー！」「ますます魅力的になってますね」「最高に可愛いすぎ」といったコメントが寄せられていた。