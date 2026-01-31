BAND-MAID ガールズロックバンドのBAND-MAIDが、『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の詳細情報を発表した。日本武道館でのツアーファイナルをもって、BAND-MAIDとしてのお給仕(ライブ)活動を”小休止”する。併せて『BAND-MAID TOUR 2025』から、ツアーファイナルである東京ガーデンシアター公演での「Present Perfect」のお給仕映像が公開された。【動画】公開されたBAND-MAID「Present Perfect」ライブ映像今回発表さ