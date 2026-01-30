J３のザスパ群馬は１月30日、2025シーズンに韓国のTNT FCに所属していたキム・グニルの加入を発表した。2002年12月６日生まれの23歳。これまでTNTほか城南FCや驪州FCなどでプレー。190センチ・85キロの恵まれたサイズを誇るDFは、群馬の公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。 「皆さん、こんにちは！ 私は2026年からザスパ群馬に合流することになったキム グニルと申します。ザスパ群馬という名門クラブに加入す