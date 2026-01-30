190センチ・85キロの韓国人DFがJ３クラブに加入！「チームに役立つ選手になれるように最善を尽くします」
J３のザスパ群馬は１月30日、2025シーズンに韓国のTNT FCに所属していたキム・グニルの加入を発表した。
2002年12月６日生まれの23歳。これまでTNTほか城南FCや驪州FCなどでプレー。190センチ・85キロの恵まれたサイズを誇るDFは、群馬の公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。
「皆さん、こんにちは！ 私は2026年からザスパ群馬に合流することになったキム グニルと申します。ザスパ群馬という名門クラブに加入することができて光栄ですし、このチームの一員としてJ２昇格を目指し、チームに役立つ選手になれるように最善を尽くします。多くの応援と関心をお願いします。これからもよろしくお願いします」
注目のニューカマーはチームの起爆剤になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】群馬のニューカマー、23歳の大型DFキム・グニル！
2002年12月６日生まれの23歳。これまでTNTほか城南FCや驪州FCなどでプレー。190センチ・85キロの恵まれたサイズを誇るDFは、群馬の公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。
「皆さん、こんにちは！ 私は2026年からザスパ群馬に合流することになったキム グニルと申します。ザスパ群馬という名門クラブに加入することができて光栄ですし、このチームの一員としてJ２昇格を目指し、チームに役立つ選手になれるように最善を尽くします。多くの応援と関心をお願いします。これからもよろしくお願いします」
注目のニューカマーはチームの起爆剤になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】群馬のニューカマー、23歳の大型DFキム・グニル！