B.LEAGUE史上初のドラフトで指名された選手たち【(C)B.LEAGUE】 1月29日、Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で「B.LEAGUE DRAFT 2026」が開催された。 Bリーグは『B.革新』の目玉の一つとして、将来的な戦力均衡を図るためドラフト制度を導入。2026-27シーズンの「B.LEAGUE PREMIER」に参入する26クラブのうち、宇都宮ブレックス、シーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを除く23ク