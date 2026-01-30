ニューストップ > 国内ニュース > マッキー買ったはずが「マツキニ」が届く 模倣品にメーカーが注意喚… マッキー 商標 時事ニュース FNNプライムオンライン マッキー買ったはずが「マツキニ」が届く 模倣品にメーカーが注意喚起 2026年1月30日 19時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国民的文具「マッキー」そっくりの品が多く出回っているという イラストレーターが通販で注文したところ、届いた箱には「マツキニ」の文字 メーカーのゼブラによると、模倣品は各国の通販サイトで確認されているそう 記事を読む おすすめ記事 名古屋市科学館がJASRACに楽曲使用料約480万円支払いせず 竜巻ラボのBGMで 学芸員が｢著作権切れ｣と誤解 2026年1月30日 19時47分 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】 2026年1月30日 15時45分 「随分とおやつれになり、半年で数キロはお痩せになった」 秋篠宮さまに心配の声 背景にやはり“小室さん問題”が 2026年1月30日 5時55分 廃棄される讃岐うどんを食べて育った「讃岐うどん雲丹」 調理実習で刺身に「なめらかでおいしい」【香川】 2026年1月30日 21時0分 グリーンチャンネル「中央競馬全レース中継」無料ネットライブ配信開始 3月14日から JRA発表 2026年1月30日 15時7分