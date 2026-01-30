1月30日、映画『エンジェルフライト THE MOVIE』（Prime Video）の予告映像が解禁された。配信開始が2月13日に迫るが、主演・米倉涼子（50）の書類送検の余波は続いているようでーー。米倉をめぐり、麻薬取締法違反の容疑で捜査を受けていることが報じられたのは昨年10月のこと。「文春オンライン」によると、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が同年8月20日に米倉の自宅マンションに家宅捜索を行ったという。「米倉さ