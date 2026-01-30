【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ブレーブスの強打者アクーニャ外野手が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代表として出場することが29日、発表された。ベネズエラは1次リーグD組で、勝ち上がれば準々決勝でC組の日本と対戦する可能性がある。アクーニャは2023年にメジャー史上初の「40本塁打、70盗塁」を記録し、ナ・リーグ最優秀選手（MVP）を受賞した。ベネズエラ代表には21歳の若さでブルワーズ