アマゾンジャパンは15日、同社製のストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV」シリーズで、新しいユーザーインターフェイス（UI）を導入すると発表した。 同日発表された「Fire TV Stick HD」から導入され、本稿執筆時点で販売されている現行機種に順次導入される。 新しいUIでは、ホーム画面がリニューアルされる。動画の探しやすさが追求された新しいホー