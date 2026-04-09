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レイナルド・ロペスとホルヘ・ソレア 乱闘騒ぎで7試合の出場停止処分に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 7日の試合で、乱闘騒ぎを起こしたブレーブスのロペスとエンゼルスのソレア
  • 両選手はそれぞれ7試合の出場停止処分を受けたと報じられた
  • ロペスは「あの球は故意だったと思う」と語っている
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