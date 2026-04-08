エンゼルスとブレーブスの試合で両軍総出の乱闘【MLB】ブレーブス 7ー2 エンゼルス（日本時間8日・アナハイム） まさかの“殴り合い”に日本のファンが驚きを隠せなかった。7日（日本時間8日）、エンゼルスタジアムで行われたエンゼルス-ブレーブス戦の5回、両軍が入り乱れる大乱闘が勃発。2人の退場者を出した一幕を、ファンは「何に怒ったの？」「いきなりでビックリ」と呆気にとられていた。問題のシーンはエンゼルスが2点