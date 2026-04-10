◇MLB ブレーブス7-2エンゼルス（日本時間8日、エンゼル・スタジアム）日本時間8日に行われたエンゼルス対ブレーブスの試合でパンチが飛び交う大乱闘が起こり、発端となった両選手に処分が下されました。エンゼルスは初回、4番のホルヘ・ソレア選手がブレーブス先発のレイナルド・ロペス投手から先制の2ランホームラン。第2打席で死球を受けると、5回の第3打席、初球が高めに抜け両選手がにらみ合いとなります。その後ソレア選手が