衆院選が2026年1月27日公示を迎えた。2月8日の投開票に向けて各党が走り出した。今回の衆院選は公示と投開票の間は12日と超短期決戦だ。1200人を超える立候補者が465議席を巡り選挙戦をスタートした。比例で公明出身者優遇、立憲出身者は小選挙区で「ガチンコの戦い」中道改革連合が1月27日に公表した比例代表名簿では、全国11ブロック全ての1位に公明党出身者が掲載され、定数が多いブロックでは上位で複数の公明出身者が優遇され