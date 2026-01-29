２９日午後１時３０分頃、北海道せたな町鵜泊漁港を出港した漁船「第２８八重丸」（４・９トン）の乗組員の家族から「連絡が取れず、遭難したかもしれない」と１１８番があった。函館海上保安部の発表などによると、漁船には所有者の沢谷克宏さん（８４）と息子の宏一さん（４８）、克宏さんの弟の勝利（かつとし）さん（８２）とその息子の大史（ひろし）さん（４８）の４人が乗っていたという。漁船は同日午前７時３０分頃に