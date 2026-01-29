2025年7月上旬に島根県奥出雲町の山中で目を覚ました「記憶喪失のモヒカン」こと自称・田中一さん。島根を訪れた理由はおろか、自分の年齢や住所、氏名にいたるまで一切の記憶を失っていることがわかり、極限の不安を抱えたまま、約1ヵ月にわたって野宿生活を送った。唯一の記憶の手がかりは、時折脳裏に浮かぶさまざまな映像。なかでも頻繁にフラッシュバックしたのが、「グリコの看板」だ。入手したスマホでネット検索し、それが