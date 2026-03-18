自分の名前も住所も思い出せない…身元不明の男女 去年の夏から身元がわからず、愛知県岡崎市に保護されている高齢の男女2人。 【2人の写真】自分の名前も住所も思い出せない…身元不明の男女は“夫婦”か “記憶喪失”状態 愛知･岡崎市が情報提供呼びかけ 2人は夫婦とみられていますが、自分の名前、そして相手の名前も思い出せないといいます。市の聞き取りによると「長く関東で生活していた」「千葉県に関する思い出が多い」