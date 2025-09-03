突然、記憶をすべて失ってしまったら、法的にはどう扱われるのでしょうか。ABCニュースなどによると、今年7月、島根県内の国道沿いの植え込みで、記憶喪失の男性が見つかったそうです。近くにカバンがあり、衣類やメガネは入っていましたが、財布の中には身分証もなく、携帯もなかったといいます。男性は自分の名前も思い出せず、身元を知りたいとの思いで取材に応じたようですが、放送後は有力情報が寄せられているとのことです。