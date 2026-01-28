俳優の高橋ひとみ（64）が、夫との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】高橋と夫との2ショット（複数カット）2013年、52歳の時に2歳年下の一般男性と、交際2週間でスピード婚した高橋。これまでInstagramで、夫婦おそろいのコーディネートで愛犬の散歩をしたことや、夫の誕生日をお祝いする様子など、家庭での日常を発信してきた。2026年1月26日の更新では、高橋が出演している舞台「千と千尋の神隠し」の韓国