栃木５区です。自民党の前職に、国民民主党、共産党、参政党の新人が挑みます。 立候補したのは、届け出順に 自民党の前職、茂木敏充氏（７０）、 国民民主党の新人、寺田和史氏（４７）、 共産党の新人、岡村恵子氏（７２）、 参政党の新人、宮本陽介氏（３８）の４人です。