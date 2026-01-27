漫画の「漫」という漢字、昔は又の上に「ワ」が入ってなかった？と問うSNS投稿が話題になっている。【写真】キットカットのロゴにハイフンはある？ない？実際には「漫」の字に「ワ」が入ることはないのだが、「昔からこんな漢字だったっけ…？」「なんかスカスカな気がする…」と疑問を感じた人たちから反響が集まり、投稿は2.4万いいねを獲得した。この投稿の主は「あれ、こんなんだったっけ？」ババレオ（@babareonichijo）さん