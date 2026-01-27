【広島３区】（届け出順） 玉田 憲勲（６８）無所属・新 東 克哉（４４）中道・前 田中 淳子（４１）参政・新 石橋 林太郎（４７）自民・前 高松 史子（５８）共産・新 ●玉田 憲勲候補（６８）無所属・新 「（消費税）ゼロ％って言ってるけど、もうみんなが横並びに言っちゃうでしょ。基本の税源をまずゼロにしたりとか急に落としたりすると、税収不足がすぐに来ちゃうよ」 ●東 克哉候補（４４）中道・前 「今回の選挙