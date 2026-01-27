【広島３区】（届け出順）

玉田 憲勲（６８）無所属・新

東 克哉（４４）中道・前

田中 淳子（４１）参政・新

石橋 林太郎（４７）自民・前

高松 史子（５８）共産・新

●玉田 憲勲候補（６８）無所属・新

「（消費税）ゼロ％って言ってるけど、もうみんなが横並びに言っちゃうでしょ。基本の税源をまずゼロにしたりとか急に落としたりすると、税収不足がすぐに来ちゃうよ」

●東 克哉候補（４４）中道・前

「今回の選挙、まさに政界再編となる選挙です。核兵器廃絶は絶対です。非核三原則の堅持は絶対守らなければならないこと。こんなことがまかり通る日本になったら本当にこの日本は終わってしまう」

●田中 淳子候補（４１）参政・新

「この第３区は子育て世代が多いということで、まずは子育てのお父さんお母さんがちょっとでも安心して育児ができる環境をつくっていくということ。子育て世代に月１０万の配布ができるようにするということ、それを実現するということ」

●石橋 林太郎候補（４７）自民・前

「日本をもう一度豊かにするための責任ある積極財政という、財政政策、経済政策をしっかりと国民の皆さまに訴えて、広島３区を自民党の手に取り戻したい。このように強く思っています。その先頭に立ってこの１２日間戦い抜いてまいります」

●高松 史子候補（５８）共産・新

「物価高で生活が苦しい今、一番効果的なのは消費税減税です。日本共産党は消費税の廃止を目指し、たちまち一律５％に削減してインボイス制度を廃止します」