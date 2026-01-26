ノルディックスキー複合で２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表のベテラン渡部暁斗（北野建設）が２６日、オンライン取材に応じた。―６度目の五輪に選出。気持ちは。「直前のＷ杯で悪いパフォーマンをしていて、自分が行くよりも代わりに、誰かもう１人を連れて行った方がいいんじゃないかと思ってしまうようなパフォーマンスしかできていないのが心残りの内定ではあるのですが、しっかり選んでもらって背中を押してもらえ