前半ジャンプ終了ミラノ・コルティナ五輪は11日、ノルディックスキー複合・個人ノーマルヒルを行い、前半の飛躍を終えた時点で日本のエース渡部暁斗（北野建設）は11位につけている。後半の距離は首位から41秒差のスタートとなる。国際映像の英語音声が「レジェンド」と紹介する中でスタートした渡部は100メートルを飛び、122.3点で11位。日本勢では山本涼太（長野日野自動車）が102.5メートル、合計127.8点で3位につけた。谷