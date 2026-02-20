ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・複合団体スプリントが19日に行われ、日本は五輪ラストランの渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で臨み、6位だった。中継したNHKのスタジオには56歳のオリンピアンキャスターが登場。渡部の家族を労った粋な一言にネット上の視聴者から喝采が送られた。19日に行われたノルディック複合団体スプリントの中継で、スタジオゲストとして登場した