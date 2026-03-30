スキーノルディック複合の渡部暁斗選手が30日、現役引退後、初めて地元の北安曇郡白馬村を訪れました。小学生の頃に競技人生をスタートさせ、27年という長い競技人生を終えていま感じることとは…。渡部暁斗選手「皆さんの応援を何て言うんですかね。一番感じたオリンピックになりました」当時17歳だった2006年のトリノ大会から6大会連続でオリンピックに出場。ソチ、ピョンチャンで2大会連続の銀メダル。北京大会では