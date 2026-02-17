ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪では17日、ノルディックスキー複合個人ラージヒルが行われ、前半の飛躍を終えて日本の山本涼太（長野日野自動車SC）が首位に立っている。今季限りでの引退を発表している渡部暁斗（北野建設）は19位につけた。山本は136.5メートルのビッグジャンプを見せ、合計150点で首位に立った。その後飛んだワールドカップ上位組も及ばなかった。渡部は125.5メートルを飛び、合計122.5点で19