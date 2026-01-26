愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」にて「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」を開催。サンリオピューロランドの世界が再現された会場で、キャラクターやサンリオピューロランドについて知ることができるコーナーやバルーンフォトスポット・クロミ特設フォトスポットで写真撮影ができるコーナーが楽しめます☆ ラグナシア「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」 料金：1人500円